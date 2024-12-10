сегодня в 09:48

SHOT: актриса Рязанова попала в больницу после того, как ее обманули мошенники

Актриса Раиса Рязанова оказалась в больнице. У нее серьезные проблемы с сердцем, есть риск инфаркта, сообщает SHOT .

Актриса, которая стала известна по роли в фильме «Москва слезам не верит», испытывает сильную боль в области груди. Доктора выяснили, что у Рязановой нарушение ритма сердца, которое на «медицинском языке» называется синдромом слабости синусового узла.

Из-за этого недуга есть риск остановки сердца или инфаркта. У Рязановой также высокое давление.

Доктора прописали алгоритм лечения артистки. Ей рассказали, какие обследования нужно пройти. В данный момент женщина восстанавливается дома.

Рязанова попала в больницу после того, как ее обманули мошенники. На прошлой неделе она передала аферистам четыре млн рублей. Они обвинили артистку в якобы «поддержке ВСУ».

На счету у Рязановой более 200 кинокартин. Самые популярные из них — «Москва слезам не верит», «Белый Бим Черное Ухо» и «Не родись красивой».

Ранее страдающая от рака актриса Лариса Голубкина экстренно вызвала медиков. У 84-летней артистки начались сильные боли.