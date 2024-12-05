Страдающая от рака актриса Лариса Голубкина экстренно вызвала медиков

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Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина вызвала медиков в свою квартиру в столице, ей экстренно потребовалась помощь, сообщает Mash .

У 84-летней актрисы диагностирована онкология, также у нее паллиативный статус. Она постоянно принимает специальные препараты.

На днях у Голубкиной начались сильные боли. Ей перестали помогать выписанные врачом таблетки. Тогда к ней домой приехала бригада паллиативной помощи.

Медики дали актрисе мощный анальгетик, который стабилизировал состояние пациентки. Сейчас Голубкина восстанавливается.

Ранее у актрисы врачи диагностировали злокачественное заболевание системы крови — болезнь Вальденстрема. Она борется с заболеванием с 2014 года.

Лариса Голубкина прославилась благодаря роли в знаменитом фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1961 год). Более полувека актриса тесно связана с Центральным академическим театром Российской армии. В 1991 году Голубкина была удостоена звания народной артистки РСФСР.