У актрисы Ларисы Голубкиной нашли неизлечимое заболевание системы крови
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84-летней вдове актера Андрея Миронова, народной артистке РСФСР Ларисе Голубкиной врачи диагностировали злокачественное заболевание системы крови — болезнь Вальденстрема, сообщает Mash.
Она борется с этой болезнью с 2014 года. Диагностировали ее в Германии.
У актрисы патология протекала медленно до 2022 года. Тогда Голубкина прошла первые курсы химиотерапии, могла добиться ремиссии.
В 2024 году болезнь Вальденстрема у нее начала прогрессировать. В июле артистку госпитализировали, а в августе врачебная комиссия признала ее неизлечимо больной. Голубкина нуждается в паллиативной помощи.
Сейчас она передвигается в инвалидном кресле. За актрисой смотрит сиделка. У пациентки нарушены слух и зрение, но сохраняется речь. Она жалуется на постоянные боли в суставах и кровеносных сосудах.
Артистку регулярно посещают доктора.