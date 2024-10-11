У актрисы Ларисы Голубкиной нашли неизлечимое заболевание системы крови

Она борется с этой болезнью с 2014 года. Диагностировали ее в Германии.

У актрисы патология протекала медленно до 2022 года. Тогда Голубкина прошла первые курсы химиотерапии, могла добиться ремиссии.

В 2024 году болезнь Вальденстрема у нее начала прогрессировать. В июле артистку госпитализировали, а в августе врачебная комиссия признала ее неизлечимо больной. Голубкина нуждается в паллиативной помощи.

Сейчас она передвигается в инвалидном кресле. За актрисой смотрит сиделка. У пациентки нарушены слух и зрение, но сохраняется речь. Она жалуется на постоянные боли в суставах и кровеносных сосудах.

Артистку регулярно посещают доктора.