Росморречфлот: угрозы затопления танкера с мазутом в Ленобласти нет

Экипаж иностранного танкера «Коала» благополучно эвакуировался после инцидента в порту Усть-Луга в Ленинградской области, на данный момент угроза затопления судна отсутствует, сообщили в Росморречфлоте .

В машинном отделении судна произошел взрыв во время подготовительных работ с главным двигателем. Члены экипажа оперативно покинули танкер и были доставлены на берег. Никто не получил травм при происшествии.

Специалисты подтверждают отсутствие повреждений грузовых отсеков судна. Утечки нефтепродуктов и загрязнения акватории удалось избежать. В настоящее время танкер надежно пришвартован у причала порта, опасности его затопления нет, в кабине начали проводить обследование, чтобы понять, что именно привело к трем взрывам.

В настоящее время специальные службы проводят тщательное расследование происшествия. Для предотвращения распространения возможных загрязнений судно окружили защитными боновыми заграждениями, а специалисты готовятся к детальному осмотру подводной части танкера.