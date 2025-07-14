Ефимов: более 16,8 тыс жителей СВАО получили квартиры по реновации

В июне 2018 года стартовала программа реновации на северо-востоке Москвы, благодаря которой более 16,8 тыс. жителей из 103 старых домов уже получили право на комфортное жилье. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации на северо-востоке Москвы началось в июне 2018 года. Первыми письма с предложениями равнозначных квартир семь лет назад получили около 970 жителей районов Бабушкинский и Южное Медведково. Ранее они проживали в пяти старых домах. Сейчас договоры на новое жилье заключили уже более 16,8 тыс. горожан из 103 зданий», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в округе планируется переселить более 86,5 тыс. москвичей из 499 аварийных домов.

Для участников программы в округе город предоставил 50 жилых комплексов. В текущем году москвичи начали выбирать квартиры в двух новых домах в Бутырском районе — корпусе 2 дома 7 на улице Милашенкова и доме 28 на улице Яблочкова. Также к переезду приступили жители дома 44/2 на Изумрудной улице в Лосиноостровском районе и корпусов 1 и 2 дома 53 на Алтуфьевском шоссе в Алтуфьевском районе.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, участникам реновации предлагается жилье в тех же районах, где находились их прежние дома. Например, в Бабушкинском районе договоры подписали порядка 3,6 тыс. человек, в Лосиноостровском — почти 2,7 тыс., а в Южном Медведкове — около 2 тыс.

«В новых квартирах такое же количество комнат, как и в прежних, но площадь обычно больше за счет просторных кухонь, коридоров и санузлов», — сказала Соловьева.

На первых этажах новостроек открываются магазины, сервисные предприятия и городские учреждения. Вблизи жилых комплексов создается необходимая социальная инфраструктура.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в текущем году по программе реновации владельцами новых квартир стали 18 тыс. жителей города.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы рализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».