Число безналичных платежей в РФ стремительно растет, но банкноты не исчезнут

В последние годы Россия демонстрирует впечатляющий рост доли безналичных платежей: по данным Центробанка, этот показатель достиг 86,7% и продолжает увеличиваться. При этом власти не будут полностью отказываться от банкнот по ряду причин, сообщил РИАМО эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

За десятилетие страна прошла путь от 25% до почти 90% безналичных расчетов, что стало возможным благодаря целому комплексу факторов, отметил он. В первую очередь, на динамику повлияли ускоренное развитие финтеха, появление и массовое внедрение мобильных банковских приложений, национальной платежной системы «Мир», системы быстрых платежей (СБП), а также альтернативных инструментов — оплаты по QR-кодам и биометрии.

Существенную роль сыграла пандемия: в 2020 году, когда были введены карантинные ограничения, россияне массово перешли на дистанционные способы оплаты, что стало катализатором для дальнейшего роста безналичных расчетов. Кроме того, санкционное давление и ограничения на работу международных платежных систем стимулировали развитие отечественной инфраструктуры и ускорили цифровизацию финансовых сервисов, перечисляет эксперт.

Рост безналичных платежей оказывает заметное влияние на экономику страны. Прежде всего, это повышение прозрачности финансовых потоков, что способствует сокращению теневого сектора и увеличению налоговых поступлений. Электронные транзакции фиксируются и контролируются, что снижает возможности для уклонения от налогов и коррупции, подчеркнул эксперт. Для бизнеса и государства это означает снижение затрат на обработку наличности, инкассацию, печать и транспортировку банкнот. Кроме того, безналичные расчеты ускоряют оборот капитала, упрощают финансовое планирование и учет, способствуют развитию электронной коммерции и инноваций в банковском секторе.

«Для граждан это удобство, безопасность, возможность дистанционного управления финансами, а также дополнительные сервисы — кешбэк, бонусы, мгновенные переводы. В целом, увеличение доли безналичных расчетов способствует росту эффективности экономики, снижению транзакционных издержек и стимулирует инвестиции в цифровую инфраструктуру», — заявил Лоссан.

Введение цифрового рубля, который станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами, может усилить тренд на рост безналичных платежей, полагает он. Цифровой рубль позволит совершать мгновенные переводы без комиссий, обеспечит дополнительную прозрачность и контроль за движением средств, снизит транзакционные издержки для бизнеса и государства.

«Ожидается, что цифровой рубль будет особенно востребован в сегменте государственных выплат, социальных пособий, а также в удаленных регионах, где доступ к банковской инфраструктуре ограничен», — отметил эксперт.

Несмотря на стремительный рост безналичных расчетов, власти не планируют полностью отказываться от банкнот, уверен Лоссан. Причин этому несколько. Во-первых, наличные остаются востребованными среди части населения, особенно пожилых людей и жителей отдаленных регионов, где цифровая инфраструктура развита недостаточно. Во-вторых, наличные обеспечивают анонимность и независимость от технических сбоев, перебоев в интернете или работе платежных систем.

«В кризисные периоды спрос на наличные традиционно возрастает, поскольку они воспринимаются как более надежный инструмент хранения средств. Кроме того, привычки и психологические установки многих россиян по-прежнему связаны с физическими деньгами. Для малого бизнеса, особенно в неформальном секторе, наличные также остаются удобным и иногда единственно возможным способом расчетов. Поэтому даже при дальнейшем росте доли безналичных платежей банкноты сохранят свою роль в экономике, обеспечивая универсальность и устойчивость финансовой системы», — резюмировал эксперт.