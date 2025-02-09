Началось обследование машинного отделения тонущего танкера с мазутом в Ленобласти

Утром 9 февраля в Ленинградской области едва не утонул танкер Koala из-за происшествия во время запуска двигателя. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что машинное отделение судна уже обследуют.

«В порту Усть-Луга на танкере Koala произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует», — написал Дрозденко в Telegram-канале.

В результате происшествия никто не пострадал. Моряки успели эвакуироваться. Причины случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти чуть не утонул танкер с 130 тоннами мазута на борту. Это случилось из-за трех взрывов, прогремевших в машинном отделении.