Приставы Подмосковья передали конфискованный автомобиль на нужды СВО

сегодня в 10:14

Судебные приставы Подольского районного отдела передали министерству обороны России автомобиль Mitsubishi ASX, конфискованный у нетрезвого водителя. Машину направили на нужды специальной военной операции, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Суд признал жителя Подмосковья виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ранее водитель уже был подвергнут административному наказанию по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Помимо основного наказания, суд назначил конфискацию принадлежавшего мужчине Mitsubishi ASX как орудия совершения преступления. Эта мера также направлена на устранение условий, способствующих совершению новых преступлений.

Подольский районный отдел судебных приставов ГУФССП России по Московской области возбудил исполнительное производство о конфискации автомобиля и обращении его в собственность государства на основании ст. 104.1 УК РФ.

После всех обязательных процессуальных действий приставы передали машину министерству обороны Российской Федерации на нужды специальной военной операции. Основанием стало постановление правительства РФ от 08.09.2023 № 1470.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.