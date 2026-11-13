Робот Женя три года помогает жителям Подмосковья решать вопросы ЖКХ

Голосовой помощник Женя 13 ноября отмечает три года работы: за это время он обработал 632 тыс. звонков по вопросам ЖКХ в Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Робот Женя за три года помог создать 201,8 тыс. заявок в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) и совершил 502 тыс. контрольных обзвонов. Обратная связь позволяет проверить, решена ли проблема жителя.

Голосовой помощник направляет заявки в ЕДС и при необходимости соединяет с оператором. Он консультирует по плановым отключениям, авариям и срокам их устранения, рассказывает о работе управляющих компаний, счетчиках и платежах.

После обращения робот перезванивает жителю, чтобы убедиться, что проблема решена. Женя отвечает на вопросы жителей Подмосковья круглосуточно по номеру 122, добавочный 4.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.