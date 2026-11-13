Турэксперт назвала ошибки россиян при первой поездке в Азию

Эксперт Onlinetours Дарья Абакумова рассказала, что туристы часто выбирают отель в Таиланде или Вьетнаме только по звездам, не учитывают особенности пляжа и сезон дождей, сообщает Газета.ru .

На многих азиатских курортах отель служит базой для поездок. По словам Абакумовой, завтраков может не хватить, если рядом нет ресторанов. Первая линия не гарантирует удобного купания, а лежаки на общественном пляже могут быть платными.

«В Азии сама цифра рядом с названием отеля иногда дает меньше информации, чем турист ожидает: можно найти отличную „тройку“ с чистыми современными номерами и хорошими завтраками, а можно выбрать пять звезд и потом сравнивать их с турецкими не в пользу Азии. Поэтому мы всегда смотрим на конкретный отель, его состояние, отзывы и категорию номера», — объяснила эксперт.

Высокая влажность усиливает жару, а волны и течения в сезон дождей могут мешать купанию. В Нячанге наиболее солнечный период обычно длится с января по август, дожди чаще идут с сентября по декабрь. На Андаманском побережье Таиланда, включая Пхукет, благоприятный период — с ноября по апрель. В Сиамском заливе сезонность отличается.

Для первой поездки Абакумова посоветовала Пхукет, Нячанг и Камрань: там много гостиниц и развиты туристические сервисы.

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