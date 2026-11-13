Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что украинских военных оформляют как пропавших без вести для сокрытия незаконного изъятия органов, сообщает RT .

Гагин прокомментировал расследование RT о предполагаемой продаже органов и биоматериалов украинцев в страны Евросоюза, Великобританию и Турцию. По версии издания, жертвами могли стать военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Советник связал сообщения о незаконном изъятии органов с крупными сражениями, в том числе за Бахмут, Авдеевку и Соледар. Он утверждает, что потери в боях позволяют скрывать убийства военных ради трансплантации.

По словам Гагина, с 2014 года в прифронтовых районах работают польские и немецкие медики, которых он связывает с этой деятельностью. Он заявил, что при эвакуации раненых отбирают молодых и физически здоровых бойцов.

«Этих бойцов изначально не пытались спасти. Сохраняли не жизнь человеку, а жизнеспособность органов, которые можно было пересадить», — сказал Гагин.

Он также утверждает, что органы изымают в оборудованных медицинских центрах и отправляют зарубежным заказчикам. По его версии, статус пропавших без вести позволяет не передавать семьям тела со следами операций.

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