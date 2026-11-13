«Не отпускал меня»: Милена Петросян вышла на связь после самоубийства мужа

Блогерша Милена Петросян вышла на связь после самоубийства мужа, она рассказала о ситуации в семье перед его смертью.

По ее словам, с супругом они расстались в июле этого года, а о разводе заговорили еще в 2025 году, но пытались сохранить семью.

«Наши отношения только ухудшались. Расставание случилось не в один день. Семья мужа знала о нашей ситуации. Муж не принимал мои слова всерьез, не отпускал меня, были страшные манипуляции», — сказала Петросян.

Она считает, что не нужно навязывать ей чувство вины из-за того, что ее супруг выбрал такой путь, не подумав о детях и близких.

Блогерша подчеркнула, что у нее двое детей, которые являются самым важным в жизни, они дают ей сил двигаться дальше.

Комментарии к записи Петросян закрыла.

Ранее она столкнулась с травлей после самоубийства мужа. Подписчики обвинили ее в смерти мужчины. Семья погибшего рассказала, что он сделал это из-за измены супруги. Подробности этого дела можно прочитать в материале РИАМО.

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