Участок Пироговского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах готов на 57%

Реконструкция участка Пироговского шоссе и Олимпийского проспекта с мостовым переходом через Клязьму в Мытищах достигла готовности 57%. Работы планируют завершить в первом квартале 2028 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Работы ведутся в районе Пироговский на участке от дороги Пироговское шоссе — Свиноедово до Волковского шоссе. Строители устраивают локальные очистные сооружения и съезды, асфальтируют проезжую часть.

Пироговское шоссе и Олимпийский проспект образуют главную магистраль городского округа Мытищи. Реконструкция должна повысить пропускную способность дороги, безопасность и удобство поездок.

Проект реализуют в два этапа. Первый предусматривает устройство двух полос движения в новом створе и строительство двухполосного моста через Клязьму длиной 99,67 метра. На втором этапе построят еще один мост с аналогичными характеристиками. На основном ходу будет от двух до четырех полос движения.

Для пассажиров оборудуют три автобусные остановки с заездными карманами. Также проект предусматривает обновление наружного освещения, устройство ливневой канализации с очисткой стоков и установку шумозащитных экранов для защиты прилегающей территории.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.