Подмосковье и Ростовская область подписали соглашение об имущественных торгах

Правительства Московской и Ростовской областей договорились об обмене опытом централизованного проведения земельно-имущественных торгов на Первом Донском земельно-имущественном форуме в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Подмосковье безвозмездно передаст Ростовской области исходный код системы АРИП ЕАСУЗ для адаптации к региональным условиям. Система интегрирована с федеральными и региональными ресурсами, объединяет сведения о торгах, обеспечивает электронный документооборот и мониторинг процедур.

Форум проходит 12–13 ноября 2026 года. На открытии выступили первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев и первый заместитель председателя правительства Московской области Наталия Масленкина.

«Мы рассматриваем это соглашение как переход от обмена успешными практиками к совместному использованию региональных технологий государственного управления», — заявила Масленкина.

С 2014 года Подмосковье перешло от бумажных торгов и разрозненных документов в 360 муниципалитетах к единой цифровой системе. К 2025 году среднее число участников на лот выросло с двух до 4,6, годовое число реализованных лотов — с 1,5 тыс. до 4,7 тыс., бюджетные поступления — с 800 млн до более 5 млрд рублей.

Господарев сообщил, что Ростовская область централизует торги по примеру Подмосковья. Регион участвует в эксперименте Росимущества и ведет учет имущества в федеральной базе. Инвентаризацию планируют завершить примерно к середине 2027 года, когда уже будет доступен переданный инструмент.

Все торги в Подмосковье проходят через единый портал ЕАСУЗ. Их организует комитет по конкурентной политике, организационно-технические функции выполняет ГКУ МО «Региональный центр торгов». Регион также предоставит методологическую поддержку и материалы раздела «Развивайся с нами» на портале ЕАСУЗ.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева отметила федеральное признание региональных практик и продолжение внедрения ИИ-технологий. Форум организовало правительство Ростовской области под руководством Господарева при участии подмосковного комитета и центра торгов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать работу с другими регионами России по обмену управленческим опытом. По словам главы региона, такое партнерство имеет важное значение.

«В течение 10 дней была проделана большая работа нашим министерством территориальной политики. Это связано со знакомством, с работой, взаимодействием коллег и глав, и заместителей из Луганской Народной Республики. Такая же работа ведется у нас по всем другим территориям, которые нуждаются в обмене опытом. Прошу каждого, уважаемые коллеги, где есть такой запрос (организовать такую работу — ред.), и с Великим Новгородом у нас сейчас есть проект, и рядом других территорий», — сказал Воробьев.