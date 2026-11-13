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1198 украинских БПЛА уничтожили ночью в небе над Россией

С 20:00 12 ноября до 08:00 13 ноября дежурные средства ПВО уничтожили 1198 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.

Украина также пыталась атаковать Московский регион и Республику Крым. Дроны уничтожили в том числе над акваторией Черного моря.

В сторону Московского региона в период с 18:00 12 ноября по 08:00 13 ноября летело 467 беспилотников. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах.

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