5 месяцев в больнице и иск на 3 млн: история ДТП с Буйновым продолжается

Пенсионерка Алла Смирнова, которую в феврале 2025 года сбил Александр Буйнов, обратилась в суд с иском к певцу. Женщина требует взыскать с артиста 3 млн рублей в качестве компенсации вреда здоровью. По словам ее представителя, после аварии пострадавшей обещали финансовую помощь на лечение, однако договориться о выплатах так и не удалось, сообщает Mash .

Юрист Аллы Смирновой Дмитрий Соловьев заявил, что представители исполнителя первоначально говорили о готовности выделить 1 млн рублей на медицинские расходы. Однако впоследствии, утверждает адвокат, связь с ними прекратилась. Сама пенсионерка провела в больнице более пяти месяцев. Извинений от Буйнова она также не дождалась.

У представителей певца другая версия произошедшего. Концертный директор Сергей Пудовкин заявил, что лично предлагал пострадавшей помощь с оплатой лечения, но она якобы отказалась. По его словам, Буйнов после ДТП не покинул место происшествия и предлагал необходимую помощь. Эти обстоятельства подтверждаются записью видеорегистратора и показаниями двух свидетелей.

Концертный директор также назвал публичные претензии к артисту хейтом и шантажом. По его версии, пострадавшую привлекли к участию в телевизионном ток-шоу. Эти заявления представляют позицию стороны певца и оспариваются представителями пенсионерки.

Авария произошла в Подмосковье в феврале 2025 года. Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе. По рассказам очевидцев, водитель не успел затормозить.

Административное дело о нарушении правил дорожного движения закрыли летом 2026 года — примерно через полтора года после происшествия. Установить виновность певца до истечения срока давности не успели. Теперь пострадавшая намерена добиваться компенсации через суд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.