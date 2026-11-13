RT сообщил о незаконном изъятии тканей умерших на Украине

В судебных материалах по делу в Черновцах фигурируют как минимум 130 случаев незаконного изъятия анатомических материалов у умерших. Заказчиками выступали «Биоимплант» и «Пробонес», сообщает RT .

По данным генпрокурора Украины Руслана Кравченко, сотрудники патологоанатомического бюро в Черновцах извлекали кожу, кости, сухожилия и роговицы для производителей биоимплантатов. Материалы перевозили в Одессу по железной дороге в контейнерах с хладагентом. Следователи зафиксировали передачу десяти коробок.

RT также изучил таможенные реестры Volza и ImportGenius. По данным издания, «Биоимплант» совершил 67 экспортных поставок веществ человеческого происхождения для терапевтического применения в Германию, Великобританию, Турцию и Нидерланды.

По подсчетам RT, с 2024 года «Биоимплант» и «Пробонес» получили 38 государственных контрактов на биоматериалы общей стоимостью 60,8 млн гривен. Контракт конца июня 2026 года предусматривал поставку 116,2 тыс. кв. см кожи почти за 11 млн гривен для лечения военных и гражданских с обширными ожогами.

«Это вошло в сферу госзакупок», — заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя торговлю биоматериалами на Украине.

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