Загруженность дорог Подмосковья достигла 4 баллов утром 13 ноября

Загруженность дорог Московской области утром в пятницу, 13 ноября, составляет 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 13 ноября на дорогах Подмосковья зафиксировано более 1 млн автомобилей — на 4,2% больше средних значений октября. Загруженность составляет 4 балла.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.