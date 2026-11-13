Перегруженный маршрут мешает восстановить силы в отпуске

Попытка увидеть все достопримечательности за поездку может привести к возвращению на работу без сил. Об этом рассказала тимлид редакции экскурсий сервиса Трипстер Дарья Гурина, сообщает Газета.ru .

«Насыщенный маршрут требует постоянного внимания: приходится ориентироваться в новом городе, следить за временем, выбирать транспорт и решать бытовые вопросы. Если свободных промежутков нет, отдых становится еще одним расписанием обязательных дел. Часто программу перегружает страх что-то упустить. Хочется увидеть все, что „обязательно“, и в итоге отдых превращается в гонку по чек-листу, а впечатления становятся поверхностными», — отметила эксперт.

Полное отсутствие планов тоже утомляет. Гурина посоветовала выбрать несколько приоритетных мест, оставить свободное время и подготовить варианты на разную погоду. Желаемую программу полезно сознательно сократить, учитывая время на сборы, транспорт и привыкание к новому месту.

Темп стоит подбирать по самочувствию: если приходится заставлять себя выполнять план, его нужно пересмотреть. После возвращения специалист рекомендовала оставить один-два дня до работы на сон, бытовые дела и восстановление после дороги. В первые рабочие дни лучше разобрать сообщения, определить приоритеты и постепенно переходить к сложным задачам.

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