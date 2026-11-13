79% опрошенных россиян стали экономить на еде или планировать покупки

За последний год 79% участников опроса «Чиббис» и «Выберу.ру» начали экономить на питании или внимательнее планировать покупки, сообщает Газета.ru .

Расходы на продукты и готовую еду выросли у 71% респондентов. Из них 58% оценили рост в 10–20%, 34% — в пределах 10%, 8% — более чем в 20%. У 23% всех опрошенных затраты почти не изменились, у 6% — сократились.

Среди изменивших привычки 61% выбирают акции и скидки, 48% — более доступные марки. Чаще готовят дома 39%, реже покупают деликатесы и необязательные продукты 36%.

Реже посещают кафе и рестораны 31%, сокращают заказы доставки 29%. Более дешевые блюда и заведения выбирают 27%, активнее используют скидки и промокоды 24%. Готовую еду из супермаркетов вместо ресторанных заказов чаще покупают 19%, самовывоз предпочли 12%, дополнительные позиции в заказах сократили 18%.

При этом 14% предпочли урезать другие расходы, а 21% не заметили существенных изменений в пищевых привычках.

На питание, включая готовые блюда, рестораны и доставку, 42% тратят 20–50 тыс. рублей в месяц, 18% — 10–20 тыс., 16% — свыше 50 тыс. Остальные затруднились с оценкой.

У 39% на питание уходит более 30% семейного дохода, у 31% — от пятой части до трети, у 22% — 10–20%, у 8% — не более десятой части. В опросе участвовали 3 тыс. жителей городов-миллионников.

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