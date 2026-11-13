В Мытищах строят многофункциональный медцентр на 786 коек

Многофункциональный медицинский центр на 786 коек строят на улице Коминтерна в Мытищах. Работы идут одновременно в пяти блоках, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На строительстве медицинского центра по адресу: Мытищи, улица Коминтерна, владение 24, работают около 300 человек и восемь единиц техники. Строители возводят наружные стены и внутренние перегородки, армируют вертикальные конструкции и выполняют гидроизоляцию подземной части блоков. Также начался демонтаж старой КГС.

К 2030 году здесь появится комплекс площадью свыше 110 тыс. квадратных метров. В нем разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, хирургия и травматология, региональный сосудистый центр, родильный дом и консультативно-диагностический центр. Учреждение сможет обслуживать более миллиона человек и расширит возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Строительство финансируется из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.