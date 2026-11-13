В Хамовниках на торги выставили два коммерческих помещения рядом с метро

В Хамовниках на городские торги выставили два коммерческих помещения площадью 85,9 и 111,9 кв. м. Объекты находятся в центре Москвы, в пешей доступности от станций метро «Кропоткинская» и «Фрунзенская». Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, предприниматели могут приобрести нежилые объекты в разных районах столицы на открытых аукционах. Такая процедура предполагает прозрачные условия участия и юридическую чистоту.

«Сейчас на торги выставлено два коммерческих помещения в центре Москвы, в районе Хамовники. Первое имеет площадь 85,9 квадратного метра и находится в переулке Сивцев Вражек, рядом со станцией метро „Кропоткинская“. Второй объект площадью 111,9 квадратного метра расположен в Оболенском переулке, недалеко от станции метро „Фрунзенская“. Свободное назначение позволяет разместить в них практически любые бизнес-проекты — от творческих студий до медицинских центров. Прием заявок на участие в торгах завершится 17 и 23 ноября», — отметил Пуртов.

Первое помещение находится на антресоли первого этажа многоквартирного дома по адресу: переулок Сивцев Вражек, дом № 3. Второе — в подвале многоквартирного дома по адресу: Оболенский переулок, дом № 7.

Аукционы состоятся 26 ноября и 2 декабря на электронной площадке «Росэлторг».

Продавцом недвижимости выступает столичный Департамент городского имущества.

Для участия потребуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва выставляет на торги различное имущество: нежилые помещения, здания, машино-места, земельные участки и другие объекты. Полный перечень актуальных лотов доступен на сайте torgi.mos.ru. Пользователям предоставляется вся необходимая информация, включая фотографии, документацию, условия и форму реализации.

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