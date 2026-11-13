Более 5,5 тыс специалистов прошли обучение в комбинате ЖКХ Подмосковья

Учебно-курсовой комбинат ЖКХ за 10 месяцев 2026 года обучил 5580 специалистов управляющих и ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Учебно-курсовой комбинат ЖКХ, подведомственный министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, за 10 месяцев обучил 5580 специалистов. Полученные навыки помогают сотрудникам обеспечивать стабильную работу котельных, лифтов, сетей водоснабжения и другого оборудования, в том числе в периоды пиковой сезонной нагрузки.

«Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Программы охватывают широкий спектр отраслевых специальностей: слесарь аварийно-восстановительных работ, оператор котельной, электрогазосварщик, машинист насосных установок, аппаратчик химводоочистки и другие.

В этом году также популярна обязательная подготовка по охране труда и безопасности. Она включает проверку знаний по пожарной и промышленной безопасности, безопасным методам работы на высоте и оказанию первой помощи.

Больше всего желающих пройти обучение — из Балашихи, Реутова, Серпухова, Химок и Подольска. Реализация программ продолжается. Выбрать подходящую можно на сайте https://ukk50.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.