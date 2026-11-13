Школьники Подмосковья научатся оказывать себе цифровую первую помощь

Школьники Подмосковья с 16 ноября смогут пройти новый урок проекта «Цифровой ликбез» о защите устройств и аккаунтов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новый цикл просветительских уроков проекта «Цифровой ликбез» стартует 16 ноября. Урок «Цифровая первая помощь» подготовили эксперты команды «Лаборатории Касперского».

Школьники узнают, как защитить устройство от вредоносных программ, восстановить безопасность аккаунта и разобраться с недостоверной информацией в сети.

Урок представлен в формате короткого мультфильма для детей от 6 лет. Видеоматериалы рекомендуется смотреть вместе с родителями и учителями.

Материалы размещены на сайте «Цифрового ликбеза». В конце урока участники могут проверить знания с помощью теста. Все прошедшие тест получат сертификат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал. Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.