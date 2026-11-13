В Одинцове открыли поликлиническое отделение № 4 после капремонта

Поликлиническое отделение № 4 Одинцовской областной больницы на улице Маковского, 22, возобновило работу после капитального ремонта и модернизации. Оно обслуживает более 25 тыс. взрослых пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ремонт провели в два этапа, сохранив прием пациентов. Сначала обновили второй этаж, пока первый работал в штатном режиме. Затем медперсонал перевели в готовые помещения и приступили к ремонту первого этажа.

«Завершение ремонта стало долгожданным событием как для медицинского персонала, так и для пациентов», — прокомментировал главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

В здании капитально отремонтировали кровлю, частично восстановили фасад и реконструировали три входные группы. Рабочие установили новые радиаторы, частично обновили трубопроводы, заменили электропроводку и освещение. В помещениях заменили напольные покрытия, отремонтировали стены и установили подвесные потолки. Санузлы капитально отремонтировали с полной заменой сантехники.

Прием ведут 12 терапевтов, хирург, уролог и оториноларинголог. В отделении оборудованы кабинет забора крови, прививочный, рентгенологический и физиотерапевтический кабинеты. В ближайшее время откроется кабинет ультразвуковой диагностики. Обновление материально-технической базы улучшило условия для пациентов и расширило возможности диагностики и лечения.

Модернизация отделения входит в долгосрочную программу развития инфраструктуры Одинцовской областной больницы. Ее реализуют в рамках регионального проекта «Здравоохранение» для повышения качества и доступности медицинской помощи.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.