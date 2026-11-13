Эндокринолог Лыткаринской больницы назвала первые признаки диабета

Врач-эндокринолог Лыткаринской больницы Зубарият Багомедова в рамках Недели борьбы с сахарным диабетом рассказала о симптомах заболевания, диагностике и факторах риска, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

При сахарном диабете повышается уровень глюкозы в крови. При первом типе поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина, поэтому пациенту необходима инсулинотерапия. При втором типе организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин. Риск его развития повышают избыточная масса тела, недостаточная физическая активность и наследственная предрасположенность.

«Насторожить должны постоянная жажда, частое мочеиспускание, повышенная утомляемость, ухудшение зрения, необъяснимое снижение веса и медленное заживление ран. При этом заболевание второго типа может долго протекать без выраженных симптомов», — рассказала врач-эндокринолог Лыткаринской больницы Зубарият Багомедова.

Для диагностики врач назначает лабораторные исследования, в том числе анализы крови на глюкозу и гликированный гемоглобин. Пациентам с диабетом важно контролировать показатели, соблюдать рекомендации по питанию и физической активности, принимать назначенные препараты и регулярно проходить обследования. Самостоятельно менять схему лечения нельзя.

При тревожных симптомах или наличии факторов риска следует обратиться к участковому терапевту. Он проведет первичное обследование и при наличии показаний направит к эндокринологу. Запись к этому специалисту осуществляется по системе «врач — врач».

Записаться к терапевту можно через региональный портал «Здоровье», по номеру 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот «Денис» в мессенджере MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.