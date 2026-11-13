сегодня в 10:15

Член террористической организации хотел взорвать ТЦ Ставрополя и сбежать в Сирию

ФСБ задержала члена международной террористической организации, который планировал устроить взрыв в одном из торговых центров в Ставрополе и уехать в Сирию, сообщает РЕН ТВ .

Уроженец одной из стран Центральной Азии присягнул на верность главарю террористической структуры. Мужчина в подтверждение клятвы планировал совершить в России теракт.

Он разведал местность и подобрал место для закладки самодельного взрывного устройства. Еще подозреваемый купил необходимые части для сборки СВУ.

После теракта мужчина планировал уехать в Сирию, где вступить в ряды террористической организации.

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