В Ирландии стартовали раскопки на месте захоронения трупов около 800 младенцев

В Ирландии на месте захоронения трупов около 800 младенцев начались раскопки. Судмедэксперты собираются установить личности сотен похороненных детей в доме матери и ребенка, сообщает РЕН ТВ .

В ирландском городе Туам в графстве Голуэй в середине прошлого века местные монахини хоронили новорожденных детей в массовой безымянной могиле. Археологи совместно с другими специалистами начали там раскопки.

Их будут проводить на площади 5 тыс. квадратных метров.

По мнению организаторов раскопок, на этой территории с 1925 по 1961 годы члены конгрегации Бон Секур похоронили 796 младенцев. Работы будут проводиться два года.

В больнице Святой Марии в Туаме, где находился «дом матери и ребенка», хоронили некоторых детей в заброшенном отстойнике под землей. В учреждение посылали рожать молодых женщин.

Записи о захоронениях не делали. Случаи гибели детей игнорировали до тех пор, пока 10 лет назад местный историк Кэтрин Корлесс не нашла свидетельства о гибели 796 малышей.

Во время некоторых местных эпидемий детская смертность в приюте составляла в среднем два случая в неделю.