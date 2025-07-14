Село Петрово-Дальнее отметило свой юбилей

Депутат городского округа Красногорск Олег Синицин и заведующая филиалом МАУ КДК «Красногорье» Дома культуры «Луч» Ольга Чубрь вручили благодарственные письма активным жителям и работникам, которые вносят вклад в развитие села Петрово-Дальнее, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также были вручены дипломы мастерам-прикладникам, принявшим участие в ярмарке-выставке декоративно-прикладного творчества.

Артисты Дома культуры «Луч» и сельского клуба «Поздняково» подарили гостям яркие выступления. На празднике водили традиционные народные хороводы и организовали подвижные игры.

Для юных жителей села была подготовлена специальная программа: мастер-классы, катание на лошади и маленькой пони, прыжки на сказочном батуте.

Любители спорта также не остались без внимания — для них был организован турнир по настольному теннису, который провел клуб «Ракетка».

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