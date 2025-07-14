В Дмитровском округе избрали секретаря местного отделения «Единой России»

сегодня в 11:11

В ходе конференции местного отделения «Единой России» путем тайного голосования секретарем Дмитровского отделения партии был избран временно исполняющий полномочия главы округа — Михаил Шувалов. Также были утверждены 25 кандидатов на муниципальные выборы, сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Мы продолжим реализацию важных для жителей проектов, уделяя особое внимание социальной сфере и развитию инфраструктуры округа. Приложим все усилия, чтобы достойно представить интересы дмитровчан в предстоящей избирательной кампании», — сказал Михаил Шувалов.

В конференции приняли участие депутат Государственной Думы Ирина Роднина, депутаты Московской областной Думы Александр Орлов и Денис Перепелицын, депутаты фракции «Единая Россия», члены местного политического совета и делегаты от 104 первичных отделений.

«Единая Россия» традиционно подходит к выборам с серьезным настроем и ответственно выбирает кандидатов. Уверен, что выдвинутые сегодня люди — профессионалы своего дела, готовые работать на благо Дмитровского округа», — отметил Александр Орлов.

Среди кандидатов — пять участников специальной военной операции: руководитель Дмитровского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владимир Гасков, президент Дмитровского отделения мотоклуба «Ночные волки» Сергей Горшенев, а также члены Дмитровского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство» Роман Брысин, Виктор Веретенников и Игорь Порицкий. Все они имеют боевой опыт, активно участвуют в общественной работе, поддерживают участников СВО и их семьи.

«Дмитровский округ демонстрирует прекрасный пример формирования сбалансированной команды. Особенно важно, что среди кандидатов — участники СВО, которые знают цену защите национальных интересов. Такой состав позволит эффективно решать задачи развития территории, опираясь на лучшие традиции партии и учитывая современные вызовы», — подчеркнула Ирина Роднина.

Помимо участников СВО в партийную команду кандидатов вошли представители различных профессиональных сфер — от действующих депутатов до предпринимателей и общественных деятелей.

«Кандидаты в ходе предвыборной кампании проведут сбор предложений в Народную программу „Единой России“. По итогам будет сформирован перечень наказов жителей», — отметил Денис Перепелицын.

Так, в Дмитровском сейчас продолжается строительство моста через канал имени Москвы, благоустройство парка культуры и отдыха «Березовая роща», строительство пристройки к Внуковской школе на 350 мест. Все работы на объектах ведутся по Народной программе «Единой России».

На конференции также отметили депутатов фракции «Единая Россия» за вклад в развитие законодательства Московской области и эффективную депутатскую деятельность, а новым членам партии вручили партийные билеты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.