РКН сообщил о сбое в энергообеспечении центра обработки данных «Яндекса»

В Роскомнадзоре заявили о сбое в энергообеспечении центра обработки данных «Яндекса». Из-за этого проблемы возникли у «Яндекс Облака» и других сервисов, сообщает РИА Новости .

Всплеск обращений пользователей центр мониторинга зафиксировал 30 марта с 12:45 до 14:20. Они жаловались на проблемы в работе сервисов, использующих «Яндекс Облако».

Также на работу «Яндекса» жаловались 27 марта. Больше всего жалоб поступало из Тверской области. Со сбоем в работе «Яндекса» столкнулись в Республике Коми, Ивановской, Калининградской, Калужской областях.

Ранее российская нефтегазовая компания «Лукойл» подверглась массированной хакерской атаке. По словам сотрудников компании, с утра руководство призывало немедленно отключить все рабочие компьютеры от Сети, а тех, кто уже ввел свои учетные данные, — незамедлительно выйти из системы.