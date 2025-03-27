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Россияне жалуются на сбой в работе сервисов «Яндекса»

Сервисы «Яндекса» перестали работать у многих россиян. На проблемы жалуются жители различных регионов страны, сообщается на сайте Downdetector.

Больше всего жалоб поступает из Тверской области. Со сбоем в работе «Яндекса» столкнулись в Республике Коми, Ивановской, Калининградской, Калужской областях.

У пользователей не работает «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Почта», «Яндекс.Музыка». Они не могут заказать доставку через «Яндекс.Еду».

Кроме того, наблюдаются проблемы в работе умной колонки «Алиса».

Причины сбоя не уточняются.

26 марта россияне столкнулись с массовым сбоем в Рунете. Неполадки наблюдались в работе сайтов, операторов связи и банковских приложений.