МВД, СБП, ВТБ и другие: в России массово «легли» сайты и приложения

Пользователи заявили о массовых сбоях у банков, операторов и на сайтах Рунета

Пользователи пожаловались на новый сбой в Рунете. Россияне массово заявили о неполадках в работе сайтов, операторов связи и банковских приложений, свидетельствует сайт Downdetector.su , занимающий мониторингом сбоев.

Российские пользователи заявили о сбоях в работе платежного сервиса «Яндекс Пэй», приложений «OZON Банка», «Альфа-Банка», «Т-Банка», «ВТБ» и «Сбера». Клиенты также жалуются на неполадки в работе сайтов МВД, «Лукойла» и сбои у «Мегафона».

Тем временем в России также перестала работать Система быстрых платежей. У россиян не получается совершить переводы по СБП в целом ряде отечественных банков, в том числе «Т-Банке», «Сбере» и «Газпромбанке».

Утром 25 марта сотрудники «Лукойла» также жаловались, что не могут зайти в рабочие компьютеры. Эти неполадки, а также сбой в работе СБП может быть связан с масштабной хакерской атакой, отмечали СМИ.