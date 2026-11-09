Подросток в Новой Москве уговорил друга выстрелить в него ради эксперимента

Школьник в Новой Москве уговорил друга выстрелить в него, чтобы проверить, пробьет ли пуля куртку. В результате опасного эксперимента ребенок попал в больницу, сообщает «112» .

Инцидент произошел в деревне Ямонтово. У одного из парней был пневматический пистолет. Его другу стало интересно, сможет ли пуля пробить одежду.

Парень надел куртку и уговорил приятеля выстрелить ему в руку. Тот согласился и произвел выстрел из пневматики.

В результате подросток, который затеял эксперимент, получил ранение предплечья. Он сам остановил кровь и забинтовал руку, однако обращаться к врачам не стал.

Только спустя три дня подросток решился все рассказать, потому что побоялся, что пуля могла остаться внутри. Его госпитализировали, в руке обнаружили инородное тело. Писать заявление на друга парень не стал.

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