«Переводы сломались»: в России перестала работать СБП
В России перестала работать Система быстрых платежей
Фото - © РИА Новости, Александр Кряжев
В приложениях российских банках временно недоступны денежные переводы по Системе быстрых платежей. Проблемы наблюдаются у нескольких банков, в том числе «Т-Банка» и «Сбера», убедился корреспондент РИАМО.
«Сломались платежи и переводы СБП — партнер исправляет», — сообщает «Т-Банк» клиентам при входе в приложение.
При попытке выполнить перевод по СБП в «Сбере» приложение также заявляет, что операцию невозможно провести по техническим причинам. В сообщении утверждается, что неполадки будут сохранятся до 11:13 по московскому времени.
О невозможности перевода по СБП также заявил «Газпромбанк».
Сбой в Системе быстрых платежей может быть связан с масштабной хакерской атакой на этот сервис, сообщает Mash.