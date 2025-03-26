«Переводы сломались»: в России перестала работать СБП

В приложениях российских банках временно недоступны денежные переводы по Системе быстрых платежей. Проблемы наблюдаются у нескольких банков, в том числе «Т-Банка» и «Сбера», убедился корреспондент РИАМО.

«Сломались платежи и переводы СБП — партнер исправляет», — сообщает «Т-Банк» клиентам при входе в приложение.

При попытке выполнить перевод по СБП в «Сбере» приложение также заявляет, что операцию невозможно провести по техническим причинам. В сообщении утверждается, что неполадки будут сохранятся до 11:13 по московскому времени.

О невозможности перевода по СБП также заявил «Газпромбанк».

Сбой в Системе быстрых платежей может быть связан с масштабной хакерской атакой на этот сервис, сообщает Mash.