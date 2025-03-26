«Лукойл» подвергся массированной хакерской атаке

По словам сотрудников компании, с утра руководство призывало немедленно отключить все рабочие компьютеры от Сети, а тех, кто уже ввел свои учетные данные, — незамедлительно выйти из системы.

Так, оказалась парализована деятельность столичных офисов, расположенных на Сретенском, Якиманском и Покровском бульварах. Сотрудники компании сообщают о невозможности использования электронных пропусков, а охрана пропускает посетителей только после проверки данных вручную.

Кроме того, трудности возникли у клиентов автозаправочных станций, которые не могут оплатить бензин с помощью карт.

Ранее стало известно, что хакеры устроили массированную атаку на сервера АО «Мострансавто». Из-за атаки не работало отображение автобусов на «Яндекс.Картах».