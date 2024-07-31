РИА Новости: тело командира «Хезболлы» Шукра нашли под завалами в Бейруте

Тело одного из командиров движения «Хезболла» - Фуада Шукра - найдено под завалами в Бейруте после удара Израиля, сообщает РИА Новости .

Тело Шукра было найдено в здании, расположенном на южной окраине столицы Ливана Бейрута. Он погиб во время авиаудара со стороны ЦАХАЛ.

По данным СМИ, Шукр был главным военным советником генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы.

Ранее ВС Израиля нанесли ракетный удар по пригороду Бейрута. В здании, по которому пришелся прилет, находился в том числе Шукр. Отмечалось, что он мог погибнуть, но официально в «Хезболле» это не подтверждали.

По предварительным данным, во время удара Израиля по Бейруту погибли, помимо Шукра, одна женщина и двое детей. Еще 74 человека ранены.