Один из командиров «Хезболла» Шукр мог быть убит в Бейруте

Израиль заявил о ликвидации командира «Хезболла» Шукра в Ливане

Израиль заявил о ликвидации одного из командиров движения «Хезболла» Фуада Шукра в Ливане, пишет РИА Новости .

«ЦАХАЛ объявляет, что ликвидировали самого высокопоставленного командира и главу стратегического подразделения террористической организации „Хезболлах“ Фуада Шукра или Сейида Мухсена в районе Бейрута», — говорится в сообщении армии.

Уточняется, что ливанский военный погиб в результате ракетного удара на основании разведывательных данных.

Ранее сообщалось, что израильские истребители нанесли удар по Бейруту. Погибла женщина, ранены около 70 мирных жителей.