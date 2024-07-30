Число пострадавших от удара Израиля по Ливану возросло до 17 человек

сегодня в 22:40

Женщина погибла при атаке ЦАХАЛ на пригород Бейрута

Женщина погибла при атаке израильской армии по пригороду Бейрута, еще 17 человек ранены, пишет ТАСС .

"Среди пострадавших шесть детей. Все они прибыли в госпиталь Бахман", - сообщила газета Al-Akhbar со ссылкой на данные медиков.

30 июля израильские военные самолеты атаковали четырьмя ракетами предместья столицы Ливана Бейрут.

Как утверждает ТАСС, погибли два командира шиитской милиции "Хезболлах".

27 июля «Хезболлах» нанесла ракетный удар по Голанским высотам, в результате чего погибли 12 мирных граждан.