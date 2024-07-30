СМИ: Израиль нанес удар по столице Ливана

сегодня в 20:32

Израильская армия сообщила об ударе по Бейруту, целью был один из командиров «Хезболлы», пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По предварительным данным, в результате удара ВВС Израиля мог был ликвидирован один из высокопоставленных членов «Хезболлы» Хаджи Мохсан. Данная информация требует официального подтверждения.

Канал «Аль-Арабия» сообщает, что атака пришлась по одному из зданий «Хезболлы» в районе Дахия в Бейруте.

27 июля власти Израиля заявили, что ливанская группировка «Хезбалла» нанесла ракетный удар по Голанским высотам, в результате чего погибли 12 мирных граждан.