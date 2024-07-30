СМИ: Израиль нанес удар по столице Ливана
Фото - © Пресс-секретариат Армии обороны Израиля
Израильская армия сообщила об ударе по Бейруту, целью был один из командиров «Хезболлы», пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По предварительным данным, в результате удара ВВС Израиля мог был ликвидирован один из высокопоставленных членов «Хезболлы» Хаджи Мохсан. Данная информация требует официального подтверждения.
Канал «Аль-Арабия» сообщает, что атака пришлась по одному из зданий «Хезболлы» в районе Дахия в Бейруте.
27 июля власти Израиля заявили, что ливанская группировка «Хезбалла» нанесла ракетный удар по Голанским высотам, в результате чего погибли 12 мирных граждан.