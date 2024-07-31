Число погибших при ударе ЦАХАЛ по Ливану достигло трех человек
Три человека погибли при ракетной атаке Израиля по Бейруту
Три человека погибли при ракетной атаке Израиля по пригороду Бейрута, пишет РИА Новости.
В числе погибших женщина и двое детей, ранены 74 человека, сообщает ливанский телеканал Al Jadeed, на который ссылается российское агентство.
Ранее Израиль заявил о ликвидации одного из командиров движения «Хезболла» Фуада Шукра в Ливане.
Израильские истребители нанесли удар по Бейруту вечером во вторник в ответ на обстрел своей территории со стороны Ливана.