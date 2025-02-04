Режиссера Евгению Беркович* отправили в колонию
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Режиссер Евгения Беркович* будет отбывать наказание, которое ей назначил суд, в колонии. Женщину во вторник отправили в исправительное учреждение, сообщает РБК.
Об отправке Беркович* рассказала ее адвокат Ксения Карпинская. По словам защитницы, она во вторник пришла поговорить со своей клиенткой. Режиссера отправили в колонию прямо при адвокате.
Карпинская не стала уточнять, в какое именно исправительное учреждение увезли Беркович*.
Режиссер была приговорена судом к 6 годам лишения свободы в июле прошлого года из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Беркович* обвинили в оправдании терроризма.
Ранее Апелляционный военный суд изменил приговор, вынесенный в отношении женщины. Беркович* назначили 5 лет и 7 месяцев колонии.
* Включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.