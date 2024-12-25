Апелляционный военный суд изменил приговор Беркович* и Петрийчук*

Апелляционный военный суд рассмотрел апелляцию на приговор, вынесенный в отношении режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук**. В итоге им изменили сроки лишения свободы, сообщает РБК .

Рассмотрение апелляции происходило на двух заседаниях — 16 и 25 декабря. Режиссер и драматург просили отменить им приговор, вынесенный Вторым западным окружным военным судом в Москве, согласно которому они должны были провести в колонии по 6 лет за оправдание терроризма.

Беркович* и Петрийчук* заявили, что были осуждены «за преступление, которого просто не было». Они настаивали на своей невиновности.

В итоге апелляционный военный суд во Власихе сократил фигуранткам сроки. Беркович* назначили 5 лет и 7 месяцев колонии, Петрийчук* — 5 лет и 10 месяцев.

Женщин судили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Беркович* и Петрийчук* обвинили в оправдании терроризма.

* Включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.