Беркович* и Петрийчук** получили по 6 лет колонии за оправдание терроризма

Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил режиссера Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук** к шести годам тюремного заключения за оправдание терроризма, сообщает РБК .

Обеих женщин судили из-за спектакля «Фенист Ясный Сокол». Во время ожидания приговора возле зала суда собралась толпа людей.

Ни одна из фигуранток дела свою вину так и не признала. Сторона обвинения ранее запросила для Беркович* и Петрийчук** тюремное заключение на срок по шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В итоге суд встал на сторону обвинения и удовлетворил прошение.

* ** — включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.