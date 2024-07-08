Суд огласит приговор Беркович* и Петрийчук** 8 июля
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8 июля суд огласит приговор режиссеру Евгении Беркович* и сценаристу Светлане Петрийчук** по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», сообщает РБК.
В ожидании вердикта около здания суда уже собираются люди. Так, там были замечены журналист Дмитрий Муратов*** и театральный продюсер, бывший фигурант дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский.
Ранее прокурор запросил для каждой из женщин по 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Беркович* и Петрийчук** задержали в мае 2023 года. Их обвинили в оправдании терроризма из-за постановки спектакля «Финист Ясный Сокол». Они не признают вину.
* ** — включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
*** — признан иноагентом в России.