Суд огласит приговор Беркович* и Петрийчук** 8 июля

8 июля суд огласит приговор режиссеру Евгении Беркович* и сценаристу Светлане Петрийчук** по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», сообщает РБК .

В ожидании вердикта около здания суда уже собираются люди. Так, там были замечены журналист Дмитрий Муратов*** и театральный продюсер, бывший фигурант дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский.

Ранее прокурор запросил для каждой из женщин по 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Беркович* и Петрийчук** задержали в мае 2023 года. Их обвинили в оправдании терроризма из-за постановки спектакля «Финист Ясный Сокол». Они не признают вину.

* ** — включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

*** — признан иноагентом в России.