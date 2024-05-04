сегодня в 09:48

Уголовное дело Беркович* и Петрийчук* передано для рассмотрения в суд

Уголовное дело режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук** об оправдании терроризма передано в суд, сообщает «Царьград» .

Беркович и Петрийчук были задержаны в мае прошлого года в связи с обвинением в оправдании терроризма из-за постановки спектакля «Финист Ясный Сокол».

Сюжет повествует о русских женщинах, которые решили выйти замуж за последователей радикального ислама.

Поддержку обвиняемым оказали Ксения Собчак, Константин Райкин, Евгений Миронов, Иван Ургант, Данила Козловский. Однако это не помогло, поэтому дело было передано в суд. Женщинам грозит до 7 лет лишения свободы.

* ** - включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов​