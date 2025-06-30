Режиссер Александр Митта потерял сознание у себя дома в Москве
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Российскому кинорежиссеру Александру Митте экстренно потребовалась медицинская помощь, однако от госпитализации 92-летний народный артист России отказался, сообщает 112.
Прошедшей ночью Александр Наумович потерял сознание из-за недавно перенесенного воспаления легких. Прибывшие на вызов врачи оказали артисту необходимую помощь, но ехать в больницу Митте отказался.
Недавно Митте уже вызывали бригаду скорой помощи из-за урологических проблем. Режиссер фильмов «Таежный роман» и «Экипаж» постоянно находится под наблюдением врачей.
Ранее стало известно, что российского актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Артист самостоятельно приехал в медучреждение с жалобами на здоровье.