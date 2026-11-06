В Дмитровском округе провели урок истории на Перемиловской высоте

Кадеты Первого Московского кадетского корпуса имени Дмитрия Донского 6 ноября приняли участие в открытом уроке истории на Перемиловской высоте. Встречу посвятили 85-летию Битвы за Москву, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытый урок «Подвиг на оборонительном рубеже Москвы» объединил восьмиклассников одного из старейших кадетских учебных заведений России, членов совета ветеранов Дмитровского округа и местных жителей.

Участников приветствовал полковник Олег Владиславович Нагибин, руководитель основной кадетской школы. Он напомнил о Битве за Москву и параде 7 ноября 1941 года, участники которого отправились на оборонительные рубежи столицы.

«Именно с Битвы за Москву началась дорога в Берлин 1945 года», — отметил Нагибин.

Он рассказал, что после восстановления корпуса в 1993 году воспитанники стали постоянными участниками шествия по Красной площади в честь парада 1941 года. Затем классы традиционно посещали места обороны Москвы, включая Перемиловскую высоту. С тех пор в канун 7 ноября здесь ежегодно проводят открытый урок истории.

Депутат совета депутатов Дмитровского муниципального округа, заместитель генерального директора музея-заповедника «Дмитровский кремль» Роман Сунгуров рассказал о событиях на этом рубеже в конце ноября — начале декабря 1941 года. Председатель совета ветеранов города Яхромы Лариса Калугина напомнила об испытаниях местных жителей во время оккупации и боев за освобождение города.

Урок завершился минутой молчания. Участники возложили алые гвоздики к монументу «Героям битвы за Москву».

После встречи кадеты по многолетней традиции посетили музей-заповедник «Дмитровский кремль». Сотрудники провели обзорную экскурсию, уделив особое внимание роли Дмитровского края в годы Великой Отечественной войны.

Глава Дмитровского муниципального округа отметил важность памяти о подвиге погибших воинов и достойного служения во славу предков.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.