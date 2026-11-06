Число ИТ-компаний в Подмосковье за год выросло на 2,4 тыс

Количество малых и средних ИТ-компаний в Московской области за год увеличилось на 2,4 тыс. Регион вошел в тройку лидеров страны по этому показателю, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

По данным Минэкономразвития России, Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по приросту числа малых и средних ИТ-компаний: за год их стало на 2,4 тыс. больше.

В целом по России число малых и средних предприятий в сфере информационных технологий за год выросло на 15%, почти до 256 тыс. К сектору МСП относятся девять из десяти российских ИТ-компаний.

Разработкой программного обеспечения занимаются 183 тыс. компаний — семь из десяти ИТ-предприятий. Минэкономразвития России относит это направление к самостоятельной креативной индустрии с валовой добавленной стоимостью почти 3,25 трлн рублей. Российские разработчики также имеют перспективы выхода на рынки стран БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Еще 73 тыс. малых и средних компаний занимаются обработкой данных, сопровождением интернет-порталов, консультационными и информационными услугами. За последние пять лет годовой доход предприятий этого направления вырос в 2,4 раза.

Для развития ИТ-бизнеса, в том числе в Московской области, предусмотрены налоговые льготы, льготное кредитование, имущественная, консультационная и образовательная поддержка. Дополнительные меры действуют для компаний из реестра малых технологических компаний (МТК).

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.