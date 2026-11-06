Выпускник Воскресенского колледжа победил в финале «Абилимпикса»

Дмитрий Федотов, выпускник Воскресенского колледжа 2025 года, занял первое место в национальном финале чемпионата «Абилимпикс» в Москве. Он выступал в категории «Специалист» в компетенции «Мастер по обработке цифровой информации», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитрия Федотова подготовил к чемпионату преподаватель-наставник Юрий Шулика. Выпускник Воскресенского колледжа 2025 года стал победителем в компетенции «Мастер по обработке цифровой информации» в категории «Специалист».

Конкурсное задание состояло из четырех модулей: создание коллажа в графическом редакторе, форматирование пресс-релиза, выполнение сложных вычислений и подготовка интерактивной презентации. Во время четвертого модуля у Дмитрия внезапно выключился компьютер. После восстановления оборудования он завершил задание.

«Несмотря на все трудности, мы справились. Для участников и для всего колледжа стать первыми в национальном финале — это важное и неожиданное событие, которое подарило самые невероятные эмоции», — отметил Юрий Шулика.

В Подмосковье и по всей стране молодежи доступны гранты губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, конкурсы Росмолодежи, проектные школы и другие возможности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.